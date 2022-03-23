Ömür Gedik'ten et zammına yorum

Hayvan hakları savunuculuğuyla bilinen yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, ete gelen zamla ilgili, ""Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı.

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam yaptı.

Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı.

ET ZAMMI SONRASI KONUŞTU

Yapılan zam tepkilere neden olurkeni yazar ve şarkıcı Ömür Gedik'ten konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

"KIRMIZI ET DAHA DA PAHALILANSIN, HAYVANLAR KURTULSUN"

Gedik, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun." ifadelerini kullandı.