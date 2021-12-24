Ömür Gedik'ten sokak köpeklerinin toplanmasına tepki

Sokak köpekleriyle ilgili yapılan barınak çağrısının ardından tepki gösteren Ömür Gedik, toplama yapanları suç işlemekle itham etti.

Tehlikeli sokak hayvanlarının başıboş gezmesiyle birlikte doğan sorunlar, konuyla ilgili yeni düzenlemeleri gündeme getirdi.

Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki minik bir kız çocuğunun pitbull cinsi iki köpek tarafından ağır yaralanması, sokak köpeklerinin toplanması yönünde taleplere neden oldu.

Hergün onlarca kişinin saldırısına uğradığı başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barınaklara toplama ve atık yiyeceklerden mama üretimi konusunda belediyelere talimat verdi.

HAYVANLARIN TOPLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu talimatın ardından Ömür Gedik, hayvanların özgürlük alanlarının ihlal edildiğine dair düşüncelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

"BİR TÜRÜN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ALACAKSAK İNSANDAN BAŞLANMALI"

Twitter'dan açıklama yapan Ömür Gedik, "Bütün canlılar içine doğdukları özgür alanda belli kurallar dahilinde yaşama hakkına sahiptir. Birkaç üzücü olayı emsal alıp bir türün tamamının özgürlüğünü alacaksak buna birçok üzücü olayın sebebi insandan başlanmasını ve hepimizin barınaklara hapsedilmesini talep ediyorum.

"İNSAN MÜSVETTELERİNİ TOPLAYIN"

Masum sokak köpeklerini değil köpekleri dövüştürenleri, aç bırakanları, saldırgan hale getirip tasmasız, ağızlıksız gezdiren insan müsvettelerini toplayın… Toplama yapan her kim olursa kanunen suç işliyor, bilesiniz…" ifadelerini kullandı.