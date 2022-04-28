ÖN BAŞVURULAR BAŞLADI! 2022 Bekçilik başvuru ekranı ve şartları...

Bekçi adaylarının dört gözle beklediği başvuru tarihleri ve şartları açıklandı. Peki bekçi olma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? 2022 Bekçi olma şartları nelerdir? İşte detaylar...

Mahalle ve çarşı bekçisi olma hayali kuran binlerce aday, Polis Akademisi'nden gelecek duyuruya kilitlenmişti.

28 Nisan Perşembe gününe ait Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılı 3 bin 250 bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu.

Bekçilik başvurusunda bulunacak olanlar, "Bekçi başvurusu ekranı" araştırması yapıyor.

2022 yılında bekçi olma şartları da sıralandı. Şartları sağlamayan adayların başvurusu kabul edilmiyor.

Peki, Bekçilik başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte 2022 bekçi alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

2022 Bekçilik ön başvurusu ne zaman?

Bekçi alımı için adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında ön başvuru yapabilecekler.

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi alımı için https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılacak.

Bekçi alımı aşamaları 2022

Bekçi olabilmek için temel başvuru şartlarını taşıyan adayların sonrasında geçeceği aşamalar şöyle:

Ön Sağlık Kontrolü

Yazılı Sınav

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Sözlü Sınav

2022 Bekçi olma şartları

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.