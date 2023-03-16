Önce deprem sonra sel vurdu! Şanlıurfa'da afetin şiddeti gözler önüne serildi 39 gün önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir felaketi yaşayan kentte, sel nedeniyle bir kez daha sarsıldı. İşte selin izleri...

Türkiye, doğal afetlerle mücadele ediyor.

İlk olarak 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkımlara ve binlerce can kaybına neden oldu.

Ülkenin güneyindeki toplam 11 ili etkileyen afette yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Çadır ve konteynerler kuruldu, bölgede hayatın normale dönmesi için devlet-millet işbirliği ile ihtiyaçlar karşılandı.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bölgede bir afet daha yaşandı.

Araçlar sel sularına kapıldı

Bu kez Şanlıurfa, Hatay, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'ı sel vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış, gece saatlerinde başladı. Sabaha karşı şiddetini artıran yağmur, bölgede su baskınlarına neden oldu.

Cadde ve sokaklar göle döndü, ana erterlerde yağmura hazırlıksız yakalanan araçlar sel sularına kapıldı.

Mahsur kalan kalan vatandaşlar için büyük mücadele

Bodrum katta yaşayan vatandaşlar da aniden bastıran yağışla birlikte adeta faciayı yaşadı.

Yetkililerin teyakkuzda olduğu bölgede bir kez daha büyük bir mücadele verildi.

Alt geçitlerde, cadde ve sokaklarda, evlerde mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için harekete geçildi.

Öyle ki, selden en fazla etkilenen Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıkgöl'de dahi su taştı. Suyun renginin de değişmesiyle ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Can kaybında bilanço artıyor

Öte yandan can kaybı da giderek artırmaya başladı.

Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybederken, Şanlıurfa'da ise 13 vatandaşımız vefat etti.

Kayıp olan vatandaşların bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Fotoğraflarla selin şiddeti...

Son yılların en yoğun yağışını aldığı belirtilen Şanlıurfa'da, 6 ayda düşen 200 kilogram yağışın, 1 günde düştüğü belirtildi.

Bölgede depremzedeler için kurulan çadırların da yağmurdan nasibini almasıyla, vatandaşlar tahliye edilerek GSB yurtlarına yerleştirildi.

İşte afetin 2'nci gününden yağışın şiddetini ortaya koyan kareler...