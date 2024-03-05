Mart ayıyla beraber yağışlar bir kez daha etkili olmaya başladı.
Yağmurlardan kış mevsimi boyunca sahillerin dolup taştığı Antalya da nasibini aldı.
Yerli ve yabancı turistin hemen her gün denize girip güneşlendiği kent için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.
Yağmur yüzünü gösterdi
Sarı kodla uyarılan Antalya'da, dün akşam etkili olan rüzgarın ardından bu sabah saatlerinde aralıklı yağış etkili oldu.
Ardından ilerleyen saatlerde sağanak yağmur başladı.
Su taşkınları yaşandı
Kısa sürede etkili olan yağışların ardından kentte kronikleşen altyapı sorunu, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu.
Ana arterlerde yaşanan su taşkınları nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı araçlar yağmur nedeniyle trafik arızalandı. Yollarda biriken sular, kaldırım seviyesini aştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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