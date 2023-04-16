Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a cevap: Ahlakımın zekatı senin yedi ceddini cennete götürür Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan DSP Lideri Aksakal'ı eleştirmişti. Portakal'a yanıt veren Aksakal, "Ey Washington portakalı Önder Aksakal’ın ahlakının zekatı senin yedi ceddini cennete götürür" dedi.

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Kritik seçimlere 28 gün kala siyasette hareketlilik sürüyor...

Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan son partilerden biri de DSP oldu.

İttifaka katılan DSP Lideri Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şehir ziyaretlerine katılıyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 2 gün önce Malatya Deprem Konutları Temel Atma Töreni’nde konuşmuş ve Millet İttifakı’nı hedef almıştı.

"14 Mayıs’ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz"

Aksakal konuşmasında, "Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs’ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." demişti.

"Ahlak yoksunu bir insandan bahsediyoruz"

Bu sözleri üzerine ise gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV’de sunduğu programda şu ifadeleri kullanmıştı:

Ahlak yoksunu bir insandan bahsediyoruz. Ne diyebiliriz ki? Kendi ideolojisini satmış, kendi partisini yarı yolda bırakmış böyle bir insandan… Ahlak yoksunu, gerçekten ahlak yoksunu. 2 buçuk dakika konuşuyor, 1 dakikasında hakaret ediyor.

Açılış törenine katıldı

Cumhur İttifakı ortaklarından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.

Millet İttifakı'na ve CHP'ye tepkileriyle de dikkatleri üzerine çeken Aksakal bu kez Fatih Portakal'a sert tepkide bulundu.

"Önder Aksakal’ın ahlakının zekatı senin yedi ceddini cennete götürür"

Fatih Portakal'a sert tepki gösteren Önder Aksakal tepkisinde şu ifadeleri kullandı: