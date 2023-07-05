LGS şampiyonu imam hatip öğrencisinden öneri: Kitap okusunlar LGS'de 500 tam puan alan imam hatip ortaokulu öğrencileri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İstanbul'da buluşturuldu. Şampiyonlar, kendilerinden sonra sınava girecek olanlara, "Kitap okusunlar." önerisinde bulundu.

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ensonhaber.com

Bugün İstanbul'un Üsküdar ilçesinde şampiyonlar için özel bir gün düzenlendi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, yurdun birçok ilinden 1'inci çıktı.

Bunlar arasında 53 imam hatip ortaokulu öğrencisi ise 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı.

Şimdi ise sıra tercih dönemine geldi.

Bu kapsamda sınava giren 22 öğrenci öğrenci, tercihlerini yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER’in davetinde buluştu.

Üsküdar Burhan Felek Köşkü’nde düzenlenen “Tercihim Geleceğim” isimli programda renkli anlar yaşandı.

"Bizleri bir araya getiren sizlerin başarısı oldu"

Programda konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, gençleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

Bugün zorlu bir maratonun en tatlı günü diyebiliriz. Sizler için sınav sonuçlarının açıklandığı o heyecanla bilgisayar başında ‘acaba’ dediğiniz günün ardından bunun taçlandığı çok güzel bir atmosferde bir aradayız. Bugün bizleri bir araya getiren sizlerin başarısı oldu gençler. Özellikle son sene ve eğitim hayatınız boyunca düzenli bir tempoda çalışarak Türkiye’de 1 milyon 30 bin gencimizin katıldığı zorlu maratonda şampiyonluğu göğüslediniz. Hepinizi cani gönülden tebrik ediyorum.

Programa katılan şampiyonlar

Meryem Beyza Güler Antalya, Bilge Betül Berkman Denizli, Zehra Kılıç Düzce, Muhammed Safa Kara Isparta, Yunus Emre Çatalkaya, Melike Reyyan Ertürk, Saliha İbrahimoğlu Alameddin Emin Özkan ve Ahmet Yasir Kabacıoğlu İstanbul, Hasibe Zülal Çetinkaya Karaman, Muhammed Emin Örnek, Zeynep Ahsen Taniş, Zeynep Neva Gürbüz ve Serra Gül Köylü Kayseri, Muzaffer Melih Kurttaş Kocaeli, Hatice Kübra Korkmaz ve Mustafa Ekrem Erdal Konya, Melike Behçet Malatya, Ömer Faruk Gedikbaş Manisa, Elif Emre Coşkun Sakarya, Ahmet Yavuz Demirci ve Halil Eymen Baran Trabzon’dan buluşmaya katıldı.

"Bu puanı almayı bekliyordum"

Burada duygularını anlatan öğrenciler, şampiyon olmanın duygularını anlatırken kendilerinden sonra sınava hazırlanacak olan gençlere de önerilerde bulundu.

İstanbul’dan davete katılan Hatice Naz Akkuş, "Güzel bir duygu çok mutluyum. Bu puanı almayı bekliyordum çok iyi çalışıyordum. Denemelerden 500 çektiğim oluyordu." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl sınava girecek olanlar düzenli olarak çalışsınlar"

Karaman’dan gelen Hasibe Züley Çetinkaya, “Yılın başından beri şampiyon olmayı bekliyordum. Çok yoğun çalıştım. Zor bir süreçti ama sonunda başardım. İmam hatip lisesine devam edeceğim, Üniversite de kimya düşünüyorum. Bu yıl sınava girecek olanlar düzenli olarak çalışsınlar. En büyük önerim, ilkokuldan itibaren kitap okusunlar." dedi.

Gurur dolu anlar yaşayan anne ise, “Biz de çok mutlu olduk çok gururlandık. Moral olarak düştüğü zamanlar oldu. Toparlayıp tekrardan yoluna devam ettirdik. Disiplinli bir çalıştı."

Konya’dan gelen Hatice Kübra Korkmaz da, “Çok mutluyum buralara öğretmenlerim ve okulum sayesinde geldim. Aslında yurt dışına çıkmak istiyordum o yüzden hazırlıklı bir okula gideceğim.” şeklinde konuştu.