ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden Cübbeli Ahmet'e tepki

Çocukların imam hatip ve ilahiyat yerine düz ortaokul ve liselere gönderilmesini öneren Cübbeli Ahmet'e İmam Hatipliler Derneği; okullarının örnek bir eğitim modeli olduğunu savunarak yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın imam hatip sözleri tartışılmaya devam ediyor...

İmam hatip ve ilahiyat fakültelerindeki eğitim sistemini eleştiren Cübbeli Ahmet'in anne-babalara seslenerek "Çocukları imam hatipe, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar" sözlerine ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden tepki geldi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği “İmam Hatip okulları ülkemizin zengin tarihî tecrübesinden süzülerek ortaya çıkan örnek bir eğitim modelidir” diyerek Cübbeli Ahmet'e ve kamuoyuna şu ifadelerle seslendi;

"HEDEF ALINMAMIZ BİZİ ÜZDÜ"

"22 Eylül 2021 gecesi CNN TÜRK televizyonunda Tarafsız Bölge programının konuğu tarafından yanlış ve eksik bilgiden kaynaklı yapıldığına inandığımız açıklamalarla her platformda ortaya çıkması muhtemel olan tekil örnekler üzerinden koskoca bir camianın hedef alınması ve genelleyici bir yaklaşım içinde olunması, imam hatip camiası olarak bizleri üzmüş ve rahatsız etmiştir.

"İSLAM İLİMLERİNİ ÖĞRENCİLERİNE VEREN EĞİTİM KURUMLARI"

İmam hatip okulları yüzyılı aşan tarihiyle fen ve sosyal bilimlerle İslam İlimlerini öğrencilerine birlikte veren eğitim kurumlarıdır. Kurulduğu günden beri ülkemiz için çalışan okullarımız bundan sonra da hizmet etmeye, katma değer üretmeye, kaliteli ve nitelikli insan yetiştirmeye devam edecektir. İmam hatip okulları kimi çevrelerin hedef göstermesine ve engelleme çabalarına rağmen milletimizin büyük bir özveri ile sahip çıktığı eğitim kurumları olmuştur.

"İMAM HATİP OKULLARI ÖRNEK BİR EĞİTİM MODELİDİR"

İmam hatip okulları ülkemizin zengin tarihî tecrübesinden süzülerek ortaya çıkan örnek bir eğitim modelidir. Olumsuz bireysel örneklerden yola çıkarak İmam Hatip modelini tümüyle itham etmek, hakikate dayanmayan zanlarla bu modele dair olumsuz algı oluşturmaya çalışmak milletimizin emeğine ve bu okullara emek veren binlerce insana ve yüzbinlerce öğrencimize yapılmış bir haksızlıktır.

Ülkemizin içeride ve dışarıda pek çok sorunla mücadele ettiği bir süreçte imam hatip okullarını gündem malzemesi yapmaktan sakınmak, toplumsal birlik ve kardeşliğimize zarar verici yaklaşımlardan uzak durmak başta ilim adamları ve kanaat önderleri olmak üzere herkesin ortak sorumluluğudur.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bizler ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hiçbir suni tartışmanın tarafı olmayacağımızı, gençlerimizin eğitimine her zaman destek olacağımızı, ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimizi, çalışmalarımız sırasında birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin her zaman önceliğimiz olacağını kamuoyuna saygıyla beyan ederiz."

Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin VİDEO