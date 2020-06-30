Önder Sav kurultay için konuştu: Ne acelemiz var

Önder Sav kurultay için konuştu: Ne acelemiz var

Katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Sav, parti kurultayını temmuz ayında yapılmasını eleştirdi.

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP kurultayının temmuz ayında yapılmasını eleştiren Sav, insanların yaşayacağı zorluklara değindi.

"İTİRAZ EDİYORUM"

Parti kurultayı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sav, "Martta yapılacakken temmuza ertelenmiş kurultayın henüz daha martta ertelenme koşullarının ortadan kalkmadığı bir ortamda yapılmasından dolayı itiraz ediyorum.

Temmuz'un sıcağında, üstü açık bir ortamda, insanların kafasında güneş kaynarken böyle bir kurultayın yapılmasındaki zorunluluğu kavramakta zorluk çekiyorum.

"PANDEMİ KOŞULLARININ AZALDIĞI BİR ORTAMDA YAPILMASI UYGUN OLURDU"

Biz 36. Kurultayımızı 21 Şubat 2018'de yaptı. Bizim tüzüğümüze göre kurultay 2 yıldan önce yapılamaz, 3 yıldan sonraya da ertelenemez. 2 yıl dolmuş erteleme sürecine girmiş parti. Temmuz sıcağında yapmaktansa pandemi koşullarının azaldığı bir ortamda yapılması uygun olurdu.

Ben hiçbir yere aday değilim. Ben onları geride bıraktım. Ben partimin içinde bulunduğu hukuksal açmazı anlatmakla yükümlü hissediyorum kendimi.

"BAZI YÖNETİCİLERİMİZ GELECEĞE YÖNELİK ENDİŞE TAŞIYOR OLABİLİRLER"

Bu kurultayın neden böyle yapıldığı belli. Bazı yöneticilerimiz geleceğe yönelik endişe taşıyor olabilirler.

Delege henüz eskimemişken, hazır kongrelerden sonra imzalar alınmışken kongreyi yapalım istemişlerdir.

Sözün özü böyle bir zamansız ortamda kurultay yapılmasının sakıncalı olduğunu düşünüyorum.

Herhangi bir tatsızlık çıktığında bunun hesabını kim verecek? Van'dan Hakkari'den Edirne'den gelecek olan delegenin ne günahı var?

"NE ACELEMİZ VAR"

Pandemi koşullarının eylülde gerileyeceği söyleniyor. Ne acelemiz var? Niçin insanları sıkıntıya sokuyoruz?

Beni yurdun dört bir tarafından dostlarımız arıyor çok üzüldüklerini ve gelmemeyi düşündüklerini söylüyorlar." açıklamalarında bulundu.

Önder Sav kurultay için konuştu: Ne acelemiz var VİDEO