Onno Tunç kimdir? Sezen Aksu'nun unutamadığı aşkı Onno Tunç ne zaman öldü?

Sezen Aksu, büyük aşkı Onno Tunç'u, 24'üncü ölüm yıldönümünde sosyal medyada paylaştığı kareyle andı. Bunun üzerine Onno Tunç kimdir sorusu gündemde yerini aldı.

Bir Zamanlar Deli Gönlüm , Sen Ağlama, Git, Geri Dön, Değer mi, Hadi Bakalım, Gir Kanıma, Vurulmuşum Sana, Şinanay, Seni İstiyorum ve Şov Yapma gibi bestelerle Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Onno Tunç, ölümünün 24. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor.

Sezen Aksu, büyük aşkı Onno Tunç'u sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla andı. Bunun üzerine Onno Tunç kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi nedir gibi sorular merak konusu oldu.

İşte Onno Tunç hakkında merak edilen bilgiler..

ONNO TUNÇ KİMDİR?

Onno Tunçboyacıyan, 1948 yılında Ermeni asıllı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi.

Müziğe ilgisi kilise korolarında şarkı söylerken başladı. Lisede arkadaşlarıyla adı ‘Black Stones’ olan ilk grubunu kurdu.

70’li yıllarda ‘İstanbul Gençlik Orkestrası’nda çalışırken adı orkestra şefi ve aranjör olarak duyulmaya başladı.

Eurovision yolculuğumuzda da birçok katkısı oldu. 1975’te yarışmaya katılan orkestranın basçısıydı, finallere katılan birçok şarkının da aranjörlüğünü yaptı.

Modern Folk Üçlüsü’nün 1978 yılında Seul’de yapılan bir yarışmada Onno Tunç’un ‘Dostluğa Davet’ şarkısıyla iyi bir derece almasıyla adı daha da duyuldu.

Bülent Ortaçgil’in Benimle Oynar mısın? (1974), Okay Temiz’in Zikir (1981), MFÖ’nün Ele Güne Karşı Yapayalnız (1984), Sezen Aksu’nun Gülümse (1991), Mustafa Sandal’ın Suç Bende (1991) albümlerinde bas gitar çalan Onno Tunç Tanju Okan, Ali Kocatepe, Hümeyra, Nükhet Duru, Nilüfer, Atilla Atasoy, Zuhal Olcay, Timur Selçuk, Ayşegül Aldinç, Levent Yüksel gibi birçok ünlü sanatçıyla da çalıştı. Ayrıca Aah Belinda (1986) ve Rumuz Goncagül (1987) filmlerinin müziklerini de yaptı.

ONNO TUNÇ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

14 Ocak 1996 tarihinde özel uçağıyla Bursa'dan İstanbul'a giderken uçağının Yalova'nın Armutlu ilçesi'ne bağlı Selimiye Köyü'ne yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Kaz Dağı'nda düşmesi sonucu kendisi ve arkadaşı Hasan Kınık vefat etti.

Üzerinde Onno Tunç adının ve yanında metal bir levha üzerine kazada ölen Hasan Kınık ile arama çalışmaları sırasında donarak yaşamlarını yitiren Cem Emrah Çelebi ve Selçuk Olcay'ın adlarının yazılı olduğu bir anıt yaptırıldı.

Vefatından sonra ‘Onno Tunç Beste Yarışması’ düzenlenmeye başlandı. 2007 yılında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer, Ceza, Hüsnü Şenlendirici, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi, Aylin Aslım, Emre Altuğ, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Sertab Erener, Nükhet Duru’nun katılımıyla on üç şarkılık ‘Onno Tunç Şarkıları’ albümü çıktı.