Onur Anıtı'na saldıran kuzenlere 5'er yıl hapis

Samsun'daki Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenlere, 5'er yıl 22'şer gün hapis cezası verildi.

3 Şubat Perşembe günü sabaha karşı Samsun’daki Atatürk Anıtı’na lüks cip ile gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmişti.

Başarılı olamayan iki kişi, yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı.

1 gün sonra tutuklandılar

Polis önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etmiş, kuzen oldukları öğrenilen Celali Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan (25), yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler olaydan bir gün sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Atatürk heykeline saldırı anı VİDEO

Başsavcılığın iddianamesi

Uyuşturucu suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen kuzenler hakkında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edilmiş, Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Başsavcılık iki şüpheli hakkında 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun”un 1/2 ve 2/1. maddeleri gereği ceza tayinlerinin alt sınırdan uzaklaştırılarak 1 yıldan 7,5 yıla kadar ve Türk Ceza Kanunu'nun 152/1.a, 35, 37, 44, 53, 54 ve 63. maddeleri gereği “Kamu malına zarar verme” suçlarından da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıp, "mala zarar verme" teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı da ilgili indirim maddelerinin uygulanmasını talep etmişti.

Kuzenlere 5'er yıl hapis

Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenlerin 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada karar çıktı.

Celali Rahman ile Batuhan Fidan’a 5'er yıl 22'şer gün hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti sanıkların cezasında indirim uygulamadı.