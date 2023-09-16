Onur Arvas'tan Şükrü Saraçoğlu stadı yorumu: Adı değişmemeli

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adının değiştirilmesi konusu gündemde.
Hem spor hem de siyasi gündemi hararetlendiren konu her geçen gün tartışmaya neden oluyor.
"Stadın adı değişmemeli"
Ensonhaber, konuyla ilgili görüş almak üzere Gündem Özel programında Türk Dünyası İş Konseyi Sözcüsü Onur Arvas'a bağlandı.
Arvas, stadın adının Şükrü Saraçoğlu olarak kalması gerektiğini belirtti.
"Atatürk duygusunu farklı şekilde kullananlardan çok çektik"
Onur Arvas şu cümlelerle devam etti;
Mustafa Kemal Atatürk benim de örnek aldığım Türkiye Cumhuriyeti’nin ulu önderi. Lakin ülke olarak gerçekten sahte dindarlardan Atatürk duygusunu farklı şekilde kullananlardan çok çektik.
"Saraçoğlu da devletimizin adamı ve ismi orada kalmalı"
Saraçoğlu, ülkesini çok seven ve çok akıllı bir liderdi. O liderin anısına ithafen verilmişti. Bence bu hoş olmaz Bu karar alındı ama feraset sahibi ve Atatürk’ü gerçekten seven insanların objektif olarak değerlendirmesini bekliyorum. Saraçoğlu da devletimizin adamı ve tek bir yerde ismi var ve orada kalmalı.