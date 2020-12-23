Onur Can Özcan kimdir, ne zaman öldü? Onur Can Özcan ölüm sebebi nedir?

"Yaramızda Kalsın" şarkısıyla bilinen şarkıcı Onur Can Özcan, sevenleri tarafından sosyal medyanın gündemine taşındı. 23 yaşında hayata veda eden Onur Can Özcan hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

"Hırka" adlı şarkısıyla sosyal medyanın gündemine gelen Onurcan Özcan kimdir? Onurcan Özcan'ın ölüm nedeni nedir? vatandaşlar tarafından yeniden merak konusu oldu.

Youtube'a yüklediği videolar arasında "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla bilinen şarkıcı Onur Can Özcan, 3 Haziran tarihinde hayatını kaybetti.

Youtube'da çektiği videolarla ismini duyuran Özcan'ın besteleri birçok ünlü isim tarafından da seslendirildi. Peki Onur Can Özcan neden öldü?

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Buğulu ses tonu ve şarkılara kattığı farklı yorumları ile ciddi kitlelere ulaşmayı başaran Onurcan Özcan, 21 yaşında hayata veda etti.

Kendi yazdığı besteleri seslendiren Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla tanınıyordu. Çektiği videoları sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşan Onur Can Özcan, "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyordu.

Onurcan Özcan, pek çok ünlü isime beste ve söz yazarlığı yapmıştır. Birlikte çalıştığı Ferhat Göçer ve Merve Özbey, sanatçının şarkılarını da seslendirmiştir.

ONUR CAN ÖZCAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Onurcan Özcan, Şile’de denize açıldığı fiber teknenin batmasıyla birlikte denizde kaybolduğunun bilgisine ulaşılmıştı. Öğlen saatlerinde gelen haberde Onurcan Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, içerisinde 5 kişinin yer aldığı tekne İmrenli Koyu’ndan denize doğru açılırken, henüz bilinmeyen bir neden ötürü kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta alabora olduğu bilgisi saptandı.

Arama çalışmalarının ardından genç yeteneğin cansız bedenine ulaşıldı. 5 Haziran 2018 tarihinde ise defin işlemi gerçekleşti.