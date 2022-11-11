Onur Şener cinayetiyle ilgili iddianame düzenlendi

İstenilen parçayı okumadığı gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı ve 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara'daki eğlence mekanında yaşanan istek parça cinayeti, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Müzisyen Onur Şener (45); 2 Ekim'de Çankaya'da sahne aldığı eğlence mekanında, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E., gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest

İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay anında yanlarında bulunan Gözde G. ile Jale E. ise savcılığın tutuklama talebine rağmen Ankara Nöbetçi 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddianame düzenledi

Savcılık, Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak, 5 sanık hakkında iddianame düzenledi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "02.10.2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktul O.Ş.’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K., A.G., S.S., G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda; 11.11.2022 günü Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir." denildi.