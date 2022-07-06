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OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo 63 yaşında yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 06.07.2022 - 09:12
- Güncelleme : 06.07.2022 - 09:25
Nijerya Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Mele Kyari, petrol krizinin yaşandığı günlerde şüpheli ölüm haberini duyurdu.
Genel sekreter öldü
Kyari, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanesi Barkindo’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ölümünün nedeni araştırılıyor
63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
1 Ağustos'ta görevini devredecekti
Şüpheli ölümü ile gündeme gelen Barkindo’nun 2016 tarihinden beri yürüttüğü genel sekreterliğini, 1 Ağustos’ta Heysem el-Gais’e devredecekti.