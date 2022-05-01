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    Operasyon bölgelerinde 19 PKK'lı terörist öldürüldü

    Operasyon bölgelerinde 19 PKK'lı terörist öldürüldü

    MSB, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 19 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 11:23
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    Mehmetçik'in terör yuvası Kandil'de korkuya neden olan Irak'ın Kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor...

    Irak'da PKK inlerinde giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde de hainlere göz açtırmıyor.

    Bu kapsamda saldırı hazırlığındaki PKK'lılar emellerine ulaşmadan yok edildi.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    19 hain daha öldürüldü

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz! Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Operasyon bölgelerinde 19 PKK lı terörist öldürüldü #1


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