Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
376.030
1.09%
BTXN Coin
7.40
11.27%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Operasyonda yaralanan asker Afyonkarahisar'daki evine döndü

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Şahin, tedavisinin ardından baba ocağına geldi. İsmail Kumartaşlı, "Gelmesi bize bayram hediyesi oldu" dedi.
    • 09.07.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Operasyonda yaralanan asker Afyonkarahisar'daki evine döndü

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Şahin, Afyonkarahisar'daki evine nakledildi.

    Ramazan Şahin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından ambulansla İhsaniye ilçesi Aşağıtandır köyündeki babaevine geldi.

    Köyüne dönen Şahin'i, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümni karşıladı.

    "1,5 ay hastanede kaldı"

    Anne Şerife Şahin, oğlunun evine gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "1,5 ay hastanede kaldı. Sağlığı da çok iyi şükür. Mutluyuz." dedi.

    AA'nın haberine göre; İsmail Kumartaşlı, gazinin yaralandıktan sonra hastanede ameliyatlar geçirdiğini dile getirdi.

    Operasyonda yaralanan asker Afyonkarahisar daki evine döndü #1

    "Gelmesi bize bayram hediyesi oldu"

    Ramazan Şahin'in 1,5 ay sonra kalan tedavisine devam edileceğini anlatan Kumartaşlı, "Buna da şükür. Gelmesi bize bayram hediyesi oldu. Ailesine, akrabalarına ve çevresine Allah sağlık versin. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Operasyonda yaralanan asker Afyonkarahisar daki evine döndü #2

    Operasyonda yaralanan asker Afyonkarahisar daki evine döndü #3


    İlginizi Çekebilir

    Şinzo Abe mesajı: Derin endişe duyuyoruz
    Dünya

    Şinzo Abe mesajı: Derin endişe duyuyoruz

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    MHK'de Sabri Çelik ile devam kararı
    Futbol

    MHK'de Sabri Çelik ile devam kararı

    Görüş Bildir