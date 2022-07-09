Operasyonda yaralanan asker Afyonkarahisar'daki evine döndü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Şahin, tedavisinin ardından baba ocağına geldi. İsmail Kumartaşlı, "Gelmesi bize bayram hediyesi oldu" dedi.

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Şahin, Afyonkarahisar'daki evine nakledildi.

Ramazan Şahin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından ambulansla İhsaniye ilçesi Aşağıtandır köyündeki babaevine geldi.

Köyüne dönen Şahin'i, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümni karşıladı.

"1,5 ay hastanede kaldı"

Anne Şerife Şahin, oğlunun evine gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "1,5 ay hastanede kaldı. Sağlığı da çok iyi şükür. Mutluyuz." dedi.

AA'nın haberine göre; İsmail Kumartaşlı, gazinin yaralandıktan sonra hastanede ameliyatlar geçirdiğini dile getirdi.

"Gelmesi bize bayram hediyesi oldu"

Ramazan Şahin'in 1,5 ay sonra kalan tedavisine devam edileceğini anlatan Kumartaşlı, "Buna da şükür. Gelmesi bize bayram hediyesi oldu. Ailesine, akrabalarına ve çevresine Allah sağlık versin. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.