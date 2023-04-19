Optimar ilk kez oy kullanacak gençlerin nabzını tuttu: Tercih yüzde 51,2 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Optimar'ın ilk kez oy kullanacak gençlere yönelik yaptığı anketin sonucunu yayınladı. Gençlerin oyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oldu.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kapsamında adayların çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son günlere yaklaşılırken meydanlardaki halk buluşmalarında verilen vaatler heyecanı giderek artırıyor.

Öyle ki heyecan sosyal medyada, sokaklarda, televizyon programlarına da yansıyor.

Bu kapsamda parti liderleri çalışmalarını sürdürürken araştırma şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Gençlere yönelik anket

Son olarak bir anket de Optimar araştırma şirketinden geldi.

Bu kez 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı tercihi soruldu.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankete katılan gençlerin yüzde 0,3’ünün seçime katılmayacağını beyan ettiği ankette yüzde 6,1 oranındaki genç seçmen kararsız olduğunu ifade ederken yüzde 6,2 oranındaki genç seçmen ise anket sorularına cevap vermek istemedi.

Gençlerin oyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Kararsızlar, oy kullanmayacağım diyenler ve cevap vermeyecekler bilimsel yöntemlerle dağıtıldıktan sonra ortaya şu sonuçlar çıktı: