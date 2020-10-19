Optimar'dan genel seçim anketi

Bu pazar genel seçim olsa anketinde, AK Parti zirvede tutunurken barajı sadece 3 parti geçebildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok." diyerek son noktayı koymuştu. Ancak erken seçim tartışmaları, birçok partinin gündeminden düşmedi.

Seçim nabzını tutmaya devam eden Optimar Araştırma da bu kapsamda, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020 anketini gerçekleştirdi.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

SADECE 3 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Anket sonuçlarına göre AK Parti birinci parti durumunda görülürken, CHP ile birlikte kararsızların oylarının dağıtılmasıyla birlikte sadece HDP barajı geçiyor.

SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;

AK PARTİ - 41,4

CHP - 23,8

HDP - 10,5

MHP - 9,5

İYİ PARTİ - 9,3

DEVA PARTİSİ - 1,5

GELECEK PARTİSİ - 1,0

BBP - 0,7

Y. REFAH - 0,4

VATAN PARTİSİ - 0,1