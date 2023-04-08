Optimar'dan iki turlu Cumhurbaşkanı seçim anketi Kamuoyu araştıramcısı Hilmi Daşdemir, Optimar'ın yaptığı son anket çalışmasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tura kalan seçimi yüzde 51,1 ile kazanıyor.

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14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürüyor.

Tarih yaklaştıkça anket çalışmaları da hız kazandı.

Hemen her gün farklı bir araştırma şirketi çalışmasını kamuoyu ile paylaşıyor.

Bu kapsamda A Haber'e konuk olan kamuoyu araştırma şirketi Optimar'ın başkanı Hilmi Daşdemir, son çalışmalarını paylaştı.

Seçim ikinci tura kalıyor

Daşdemir, 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile 77 ilde hem yüz yüze hem de telefonla yaptıkları araştırmada iki turlu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucuna ulaştıklarını açıkladı.

Optimar'ın 1. ve 2. turda bulduğu sonuçlar ise şu şeklide:

1. tur sonuçları;

Recep Tayyip Erdoğan: 45,9

Kemal Kılıçdaroğlu: 43,9

Muharrem İnce: 8,3

Sinan Oğan: 1,9

Seçimin 2. tura kalması durumunda;

Recep Tayyip Erdoğan: 51,1

Kemal Kılıçdaroğlu: 48,9