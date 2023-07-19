Optimar'dan son anket: Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait Ensonhaber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son anket verilerine göre muhalefetin yüzde 44.6 ile Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden kaybettiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Son seçimlerden de mağlubiyetle ayrılan CHP'de karışıklığın ardı arkası kesilmiyor.

Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunurken, CHP yönetimi bu açıklamaların hepsine kulak tıkadı.

Koltuğunu korumak için etrafındaki herkesi değiştiren Kılıçdaroğlu, her fırsatta değişim çağrılarına 'görevimin başındayım' diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, değişim isteyenleri ise oldukça rahatsız etti.

Bir kesim de seçimin yanlış aday çıkarılmasıyla kaybedildiğini söylemeye başladı.

Bu gelişmelerin ardından Optimar Araştırma'dan yeni bir anket geldi.

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son anketin detaylarını paylaştı.

Daşdemir, "Muhalefetin başarısızlığının sebebi nedir" sorusuna yanıt veren katılımcıların Muhalefetin etkili bir politika sunamaması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olduğunu belirtti.

"Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime aittir"

Daşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: