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Optimar'dan 'yaz tatiline gittiniz mi' anketi

Optimar'dan 'yaz tatiline gittiniz mi' anketi

Geçtiğimiz tatile gidenlerin oranı yüzde 17,5 olduğu ankette, bu yıl tatile gidenlerin oranı yükselerek yüzde 29,2 oldu.