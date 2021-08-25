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- Optimar'dan 'yaz tatiline gittiniz mi' anketi
Optimar'dan 'yaz tatiline gittiniz mi' anketi
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 18:22
- Güncelleme : 25.08.2021 - 18:32
Geçen yıl ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünyada tüm dengeleri değiştirmiş, çoğu kişi yaz tatiline tedbirler nedeniyle gidememişti.
Ancak bu yıl durumlar değişti.
"BU YAZ TATİLE GİTTİNİZ Mİ" ANKETİ
Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Ağustos ayı anketini gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara "Bu yaz tatile gittiniz mi? Gidecek misiniz?" sorusu yönetildi.
GEÇEN YILA ORANLA, BU YIL TATİLE GİDEN SAYISI YÜKSELDİ
2020 yazında katılımcıların yüzde 17,5'i tatile gittiğini söylerken, bu yıl oran yüzde 29,2'ye yükseldi.
Ankette yüzde 70,8'lik kısım ise tatile gitmediğini söyledi. Gitmeyenlerin oranı geçtiğimiz yıl yüzde 82,5 idi.
"KORONAVİRÜS TATİL PLANINIZI ETKİLEDİ Mİ" SORUSU
Öte yandan katılımcılara "Koronavirüs salgını yaz tatili planlarınızı etkiledi mi?" sorusu da yönetildi.
ETKİLEDİ DİYENLERİN ORANINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle tatile gidemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 27,2 iken, bu yıl rakam yüzde 15,7'ye düştü.
Bu yaz geçtiğimiz yıla göre, salgın nedeniyle tatile gidemeyenlerin sayısında azalma görüldü.
ETKİLEMEDİ DİYENLERİN ORANI YÜZDE 55,3
Salgının tatil planlarını etkilemediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 55,3'e yükseldi.