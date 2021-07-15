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    Optimar'ın 15 Temmuz anketi

    Optimar'ın 15 Temmuz anketi

    Optimar'ın anketine göre; yeniden bir darbe girişimi olması durumunda halkın yüzde 59'u yeniden sokağa çıkacağını, yüzde 25'i ise çıkmayacağını söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 17:45
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    FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

    O gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inenler büyük bir kahramanlık öyküsü yazdı.

    Milletin sokağa inmesiyle darbeciler püskürtüldü ve ülkenin geleceği kurtarıldı.

    5 yılın ardından Optimar Araştırma Şirketi, darbe girişimine ilişkin bir araştırma yaptı ve sonuçlarını yayınladı.

    MEYDANLARA ÇIKAR MISINIZ

    "Benzer bir darbe girişimi yaşansa meydanlara çıkar mısınız?" sorusuna "Evet, çıkarım" diyenlerin oranı yüzde 59,2 çıktı.

    "Hayır, çıkmam" diyenlerin oranı ise yüzde 25 çıktı.

    Yüzde 15,8 ise "Cevap yok-Fikri yok".

    Optimar ın 15 Temmuz anketi #1

    15 Temmuz gecesi millet meydanlarda eli silahlı teröristleri durdurmak için tankların önüne siper olurken bazıları da bankamatiklerden para çekip eve makarna almak için kuyruklarda sabahlıyordu.

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