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Optimar'ın 15 Temmuz anketi

Optimar'ın 15 Temmuz anketi

Optimar'ın anketine göre; yeniden bir darbe girişimi olması durumunda halkın yüzde 59'u yeniden sokağa çıkacağını, yüzde 25'i ise çıkmayacağını söylüyor.