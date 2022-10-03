Optimar'ın anketine göre ittifaklarda son durum

Optimar araştırma şirketinin eylül ayı çalışmasında Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 47.9 çıkarken, 6'lı masanın oy oranı ise 37.8'de kaldı.

Türkiye haziranda yapılacak genel seçimlere odaklandı.

Seçime 1 yıldan az bir zaman kala partiler sokağa inerken anketler art arda geliyor.

Son çalışma Optimar'dan.

Araştırma şirketi o klasik "Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yine katılımcılarına yöneltti.

AK Parti yüzde 37.8

Eylül ayında yapılan araştırmada bu soruya yanıt verenler kararsızlar dağıtıldığında yüzde 37.8’i AK Parti derken, CHP yüzde 25.9’la ikinci sırada yer aldı.

HDP'nin yüzde 11 çıktığı ankette İyi Parti yüzde 9.8’le dördüncü sırada yer aldı. MHP diyenlerin oranı ise yüzde 9.5’e yükseldi.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

Yeniden Refah Partisi: 1.2

Deva: 1.0

Zafer Partisi: 1.0

Türkiye Değişim Partisi: 0.6

Büyük Birlik Partisi yüzde: 0.6

Saadet Partisi: 0.6

Memleket Partisi: 0.5

Gelecek Partisi: 0.5

İttifaklarda son durum

Ankette AK Parti, MHP ve BBP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 47.9 çıkarken, CHP, İyi Parti, DP, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nden oluşan 6'lı masanın oy oranı ise 37.8 çıktı.

Ankette katılımcılara cumhurbaşkanlığı seçiminde yapacakları tercih de soruldu.

Cumurbaşkanlığı yarışında son durum

Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğim' diyenlerin oranı yüzde 39.7 oldu.

Bir ay önce Erdoğan’a destek yüzde 36.48’ken bu oran 3.3’lük bir sıçrama ile yüzde 39.7’ye çıktı.

Kılıçdaroğlu 2. sırada

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 14.7 oldu.

Kılıçdaroğlu önceki ay 14.5 olan desteğini 0.2 puan artırarak yüzde 14.7’ye yükseltmiş oldu ve ilk kez ikinci sıraya çıktı.

Ankette sıralama şöyle devam etti:

ABB Başkanı Mansur Yavaş: 13.4

Selahattin Demirtaş:8.6

Devlet Bahçeli: 8.3

Meral Akşener: 7

Ekrem İmamoğlu: 3.5

Abdullah Gül: 0.6