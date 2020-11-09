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Hilmi Daşdemir koronavirüse yakalandı
Anket şirketi Optimar'ın başkanı Hilma Daşdemir, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 20:06
- Güncelleme : 09.11.2020 - 20:21
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Hilmi Daşdemir konuyla ilgili duyuruyu Twitter hesabından yaptı.
"SİZDEN DUA BEKLİYORUM"
Hilmi Daşdemir'in açıklaması şu şekilde:
"Kendimi iyi hissetmemem üzerine yaptırdığım kovid 19 testi pozitif çıktı. Cenab-ı Allah tüm hastalara şifa niyaz ederek sizden de dua bekliyorum."