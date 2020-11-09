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    Hilmi Daşdemir koronavirüse yakalandı

    Anket şirketi Optimar'ın başkanı Hilma Daşdemir, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 20:06
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 20:21
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    Hilmi Daşdemir koronavirüse yakalandı

    Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Hilmi Daşdemir konuyla ilgili duyuruyu Twitter hesabından yaptı.

    "SİZDEN DUA BEKLİYORUM"

    Hilmi Daşdemir'in açıklaması şu şekilde:

    "Kendimi iyi hissetmemem üzerine yaptırdığım kovid 19 testi pozitif çıktı. Cenab-ı Allah tüm hastalara şifa niyaz ederek sizden de dua bekliyorum."

    Hilmi Daşdemir koronavirüse yakalandı #1

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