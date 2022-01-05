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    Optimar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kim kaç oy alıyor anketi

    Optimar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kim kaç oy alıyor anketi

    Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm rakiplerini yine geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 12:35
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    Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı.

    Bu tartışmaların nedeni ise, muhalefetin sık sık yaptığı erken seçim çağrıları.

    Erken seçimin konuşuluyor olması üzerine kamuoyu araştırma şirketleri de hareket geçti.

    Son olarak Optimar’ın, 20-28 Aralık tarihleri arasında 2 bin 526 kişi ile yaptığı anketin sonuçları yayınlandı.

    Ankette, "Cumhurbaşkanlığı  seçimlerinde oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu katılımcılara yönlendirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek aday olarak durduğu ve karşısına farklı adayların getirildiği anketin sonuçları ise şu şekilde;

    ERDOĞAN-İMAMOĞLU

    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,3

    Ekrem İmamoğlu: Yüzde 32

    Kararsız: Yüzde 26,7

    ERDOĞAN-YAVAŞ

    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 38,8

    Mansur Yavaş: Yüzde 34,8

    Kararsız: Yüzde 26,4

    ERDOĞAN- GÜL

    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40,2

    Abdullah Gül: Yüzde 24,8

    Kararsız: Yüzde 34

    ERDOĞAN- KILIÇDAROĞLU

    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43

    Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,4

    Karasız: Yüzde 28,6

    Optimar ın Cumhurbaşkanı Erdoğan a karşı kim kaç oy alıyor anketi #1


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