Optimar'ın genel seçim anketi

Bu pazar genel seçim olsa Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranına sahip.

Anket şirketleri, kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. Son veriler, Optimar'dan geldi.

Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusuna gelen cevaplar, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

AK Parti ile MHP'nin toplam oy oranının yüzde 51.46 olduğu görüldü.

CHP ve İyi Parti oylarındaki düşüş de dikkat çekti.

OPTİMAR'IN ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI

AK PARTİ - 41.45

CHP - 22.9

MHP - 10.1

HDP - 10.5

İYİ PARTİ - 8.5

GELECEK PARTİSİ - 1.3

DEVA PARTİSİ - 1.3

HÜDA-PAR - 0.3

VATAN PARTİSİ - 0.15

TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI KİM ÇÖZER

Ankette, "Türkiye'nin en büyük sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna gelen yanıtlar ise şöyle sıralandı:

AK PARTİ - 50.5

CHP - 23.3

HDP - 8.2

İYİ PARTİ - 7

MHP - 4.8

DİĞER - 2.7

DEVA PARTİSİ - 1.5

GELECEK PARTİSİ - 0.9

VATAN PARTİSİ - 0.5

SP - 0.3

YENİDEN REFAH PARTİSİ - 0.2

BBP - 0.1



