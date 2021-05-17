Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları

Son ankette Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğu görüldü. Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İyi Parti'nin baraj altında kaldığı ortaya çıktı.

Muhalefet, sıklıkla erken seçim söylemini dile getirse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önündeki ilk seçimlerin 2023 yılında yapılacağının altını çiziyor.

Seçimlere 2 yıl gibi bir süre varken, diğer taraftan anket çalışmaları sürüyor.

Son anket, 22-30 Nisan tarihleri arasında Optimar tarafından yapıldı. 26 ilde 2 bin 27 kişi ile düzenlenen ankette, "Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ

Ankete göre; iktidardaki AK Parti, birinciliğini yüzde 39,7 oy oranıyla açık ara sürdürüyor. MHP'nin oy oranının yüzde 10,9 olduğu sonucuna ulaşıldı.

Sıklıkla erken seçim isteyen CHP ise yüzde 24,1 oy oranında kaldı. CHP ile aynı blokta yer alan HDP'nin oyunun yüzde 10,8 olduğu kaydedildi.

CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE, İYİ PARTİ BARAJ ALTINDA

Anketin en dikkat çekici sonucu ise yüzde 9,8 ile barajın altında kalan İyi Parti oldu. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Yüzde 14-15 bandındayız." ifadesini kullanmıştı.

Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı yüzde 50,6'ya ulaşırken, Millet İttifakı yüzde 44,7'de kaldı.

DEVA VE GELECEK'İN DURUMU

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nin sadece yüzde 1,1 oy alabildiği, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin ise yüzde 0,2'de kaldığı sonucu ortaya çıktı.