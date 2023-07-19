Optimar'ın seçim sonucu anketi: Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait? Optimar'ın son anketinde katılımcılara 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na neden oy verdikleri' soruldu. Katılımcıların yüzde 21.6'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güvenilir bulduğu için tercih ettiğini söylerken, Kılıçdaroğlu’na oy verenlerde ilk sırada iktidarın değişimi geldi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yapılan anketler yerini tercihlerin nedenlerinin araştırılmasına bıraktı.

Optimar Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 350 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden oy verdiniz?

Ankette katılımcılara, '28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a neden oy verdiniz?' diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 21.6'sı 'güvenilir olması', yüzde 17.7'si ise 'başarılı liderlik göstermesi', yüzde 17.3’ü 'İstikrarı sağlaması', yüzde 9.6’sı da 'CHP-HDP ilişkisini desteklememesi' gibi nedenlerle Erdoğan'a oy verdiğini söyledi.

Ayrıca, 'Hizmet odaklı olması' diyenler yüzde 9.1’le önemli bir oranı tutarken, onu yüzde 6.3’le 'Geleceğe yönelik projeler üretmesi' diyenler takip etti.

Kılıçdaroğlu'na oy verme nedenleri soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bu kez de katılımcılara Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme nedenleri soruldu.

Ankete katılanların yüzde 16’sı Kılıçdaroğlu’na mevcut iktidarın değişmesini desteklemesi için oy verdiğini söylerken, yüzde 14.2’yle ikinci sırada ise ekonomik durumun düzelmesine yönelik politikalar geldi.

Suriyeli sorununun çözümüne odaklanması yüzde 9.9’la üçüncü sırada gelirken, onu yüzde 9.5’le dürüst ve güvenilir siyasetçi seçeneği izliyor.

CHP seçmeni açısından çok önemli olan Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı yüzde 7.9’la beşinci sırada yer alırken onu barış, huzur ve adaletin sağlanacağına olan inanç takip ediyor.

Muhalefetin başarısızlığının sebebi ne?

Ankette katılımcılara ayrıca, 'Muhalefetin başarısızlığının sebebi ne?' sorusu da yöneltildi.

Ortaya çıkan çarpıcı sonuca göre ankete katılanların yüzde 25.1’i muhalefetin etkili bir vizyon ve politika ortaya koyamadığını söyledi.

Diğer neden olarak yüzde 19.3’ü başarısızlığın sebebi olarak Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesini işaret etti.

Üçüncü sıradaki sebep ise yüzde 12,6'yla halkın değişime direnci olarak saptandı.

Beşinci sırada yüzde 10.5’le halkın güvenlik ve istikrar ihtiyacının hükümet tarafından karşılanması gelirken, son sırayı yüzde 8’le seçim sürecindeki propaganda ve medya stratejilerinin muhalefette eksik olması gösterildi.

Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait?

Öte yandan ankette “Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait?” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 44.6’sı Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu’nu yüzde 19.2’le Meral Akşener takip ediyor.

İmamoğlu başarısız diyenlerin oranı yüzde 17 olurken, Mansur Yavaş diyenler yüzde 12.1’le dördüncü sırada geliyor.