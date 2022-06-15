Optimar'ın son seçim anketi: Cumhur İttifakı yüzde 46,3

Bu pazar genel seçim olsa anketinin sonuçlarına göre seçmenin kararı Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

2023 seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kalırken tüm siyasi partiler çalışmalarına başladı. Partilerin hazırlıkları devam ederken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Son olarak Optimar Araştırma da "Genel Seçim Araştırması'nı" gerçekleştirdi.

12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

2 bin 519 kişi ile yapılan anket sonuçlarında ise Cumhur İttifakı yüzde 46,3 ile, zirvede yer aldı.

Ayrıntılı rakamlar

AK Parti: % 35.9

CHP: % 26,2

İYİ Parti: % 10,7

MHP: % 10,4

HDP: % 10,1

DEVA: % 1.1

Türkiye Değişim Partisi: % 0.9

Memleket Partisi: % 0.5

Yeniden Refah Partisi: % 0.9

Saadet Partisi: % 0.8

BBP:% 0.8

Gelecek Partisi: % 0.4

Zafer Partisi: % 1.1