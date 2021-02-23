ORC Araştırma ve Areda Survey'in genel seçim anketi

İki farklı ankette de AK Parti'nin, rakiplerine fark atarak birinci parti olmayı başardığı görüldü.

ORC Araştırma ve Areda Survey, seçimle ilgili tartışmalar devam ederken kamuoyunun nabzını tuttu.

İki firmanın yaptığı ankette de AK Parti, birinci parti olarak rakiplerine büyük bir fark attı.

Sonuçlarda, Millet İttifakı içerisinde olan siyasi partilerin oylarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı.

ORC Araştırma'nın anketinde Mustafa Sarıgül'ün partisine dair detay dikkatlerden kaçmadı. Sonuçlarda, Sarıgül'ün partisinin yüzde 2,4 ile Ali Babacan'ın partisinin üzerinde olması şaşkınlığa neden oldu.

Son dönemde yükselişte olduğu söylenen İyi Parti'nin oylarının ise iki şirkette de yüzde 10 seviyesinde olduğu görüldü.

AREDA SURVEY

AK PARTİ: %41,7

CHP: %21,8

MHP: %11,6

İYİ PARTİ: %10,3

HDP: %9,3

DEVA PARTİSİ: %1,8

SAADET PARTİSİ: %0,8

GELECEK PARTİSİ: %0,4

DİĞER: %2,4

ORC ARAŞTIRMA

AK PARTİ: %36,8

CHP: %22,3

MHP: %11,6

İYİ PARTİ: %10,8

HDP: %8,2

GELECEK PARTİSİ: %2,6

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: %2,4

DEVA PARTİSİ: %2,1

SAADET PARTİSİ: %1,3

DİĞER: %1,9