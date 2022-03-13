Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
577.001
-0.67%
BTXN Coin
39.32
0.22%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    ORC'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin megakentte yaşanan krizleri yönetememesi, Ekrem İmamoğlu'nun anketlerdeki yerini aşağıya çekmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ORC'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi

    ORC Araştırma, 10 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 51 il merkezinde 51 bin 675 katılımcı ile yüz yüze ve CATI anket yöntemiyle bir anket yaptı.

    Ankete katılanlara; "Son 3 yılı değerlendirdiğinizde belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

    İŞTE SIRALAMA

    Bu soruya gelen cevaplar ışığında büyükşehir belediye başkanları sıralandı.

    Mansur Yavaş'ın birinci sırada olduğu sonuçlarda ikinci sırada Fatma Şahin yer aldı.

    Ekrem İmamoğlu 4. sırada kaldı.

    ORC nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi #1

    TARTIŞILAN ANKET SONUÇLARI

    ORC Araştırma'nın yaptığı araştırma sosyal medyada tartışmaların fitilini de ateşledi.

    İBB'ye yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nun 4. sırada yer almamasını eleştirdi.

    AK Parti'ye yakın isimler ise; AK Partili büyükşehir belediyelerinin listede daha önlerde yer alması gerektiğini savunarak anketin gerçekleri yansıtmadığını yazdı.


    İlginizi Çekebilir

    Haftanın filmleri
    Kültür Sanat

    Haftanın filmleri

    Galatasaray - Beşiktaş, derbi taktikleri
    Futbol

    Galatasaray - Beşiktaş, derbi taktikleri

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!
    Btcrobo

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!

    Görüş Bildir