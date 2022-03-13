ORC'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin megakentte yaşanan krizleri yönetememesi, Ekrem İmamoğlu'nun anketlerdeki yerini aşağıya çekmeye başladı.

ORC Araştırma, 10 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 51 il merkezinde 51 bin 675 katılımcı ile yüz yüze ve CATI anket yöntemiyle bir anket yaptı.

Ankete katılanlara; "Son 3 yılı değerlendirdiğinizde belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

İŞTE SIRALAMA

Bu soruya gelen cevaplar ışığında büyükşehir belediye başkanları sıralandı.

Mansur Yavaş'ın birinci sırada olduğu sonuçlarda ikinci sırada Fatma Şahin yer aldı.

Ekrem İmamoğlu 4. sırada kaldı.

TARTIŞILAN ANKET SONUÇLARI

ORC Araştırma'nın yaptığı araştırma sosyal medyada tartışmaların fitilini de ateşledi.

İBB'ye yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nun 4. sırada yer almamasını eleştirdi.

AK Parti'ye yakın isimler ise; AK Partili büyükşehir belediyelerinin listede daha önlerde yer alması gerektiğini savunarak anketin gerçekleri yansıtmadığını yazdı.