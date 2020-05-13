ORC'nin genel seçim anketi

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ORC'nin yaptığı ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 52,5 oranında olduğu görüldü.

Araştırma şirketi ORC, kamuoyunun nabzını tuttu.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Gelen cevaplarda ilk sırada yine AK Parti yer aldı. İyi Parti'nin barajın altında kaldığı görülürken MHP'nin oylarında yükseliş dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 52,5'e kadar çıktı.

Buna göre siyasi partilerin oy oranları şöyle sıralandı;

AK PARTİ: 38,4

CHP: 25,6

MHP: 14,1

HDP: 10,3

İYİ PARTİ: 6,4

GELECEK PARTİSİ: 1,9

SAADET PARTİSİ: 1,1

DEVA PARTİSİ: 1

DİĞER: 1,2