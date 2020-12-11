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ORC'nin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül anketi

ORC'nin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül anketi

ORC Araştırma'nın yaptığı anketin sonuçları, yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül'ün moralini bozabilir.