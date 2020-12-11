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    ORC'nin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül anketi

    ORC'nin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül anketi

    ORC Araştırma'nın yaptığı anketin sonuçları, yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül'ün moralini bozabilir.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 17:02
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 17:09
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    Son dönemde Türk siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

    Kurulan yeni partiler ve kurulma aşamasına gelen partiler..

    Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın ardından Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül de parti kuracağını açıkladı.

    ORC Araştırma, 8-9 Aralık tarihleri arasında 2 bin 900 katılımcıyla yeni bir anket yaptı.

    MUHARREM İNCE YENİ PARTİ KURSA..

    Ankete katılanlara; "Muharrem İnce yeni parti kursa oy verir misiniz?" diye soruldu.

    Evet cevabını verenlerin oranı yüzde 3,5 oranında kaldı, Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 96,5.

    MUHARREM İNCE'YE OY VERİRİM DİYENLERİN ÖNCEKİ SEÇİMDE OY VERDİĞİ PARTİ

    Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyenlerin son seçimlerde oy verdiği partiler ise şöyle sıralandı;

    CHP'den 1,9 puan

    İyi Parti'den 0,6 puan

    AK Parti'den 0,1 puan

    Diğerlerinden 0,2 puan

    Oy kullanmayanlardan 0,7 puan

     

    ORC nin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül anketi #1

    MUSTAFA SARIGÜL YENİ PARTİ KURARSA..

    Ankete katılanlara, "Mustafa Sarıgül yeni parti kursa oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi.

    Evet cevabı verenler yüzde 1,1 seviyesinde kaldı. Hayır cevabını verenler ise yüzde 98,9'luk dilimi oluşturdu.

    Mustafa Sarıgül'e oy vereceğini söyleyenlerin son seçimlerde oy verdiği partiler ise şöyle sıralandı;

    CHP'den 0,5 puan

    İyi Parti'den 0,1 puan

    Diğerlerinden 0,3 puan

    Oy kullanmayanlardan 0,2 puan

    ORC nin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül anketi #2

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