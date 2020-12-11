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- ORC'nin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül anketi
ORC'nin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül anketi
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 17:02
- Güncelleme : 11.12.2020 - 17:09
Son dönemde Türk siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.
Kurulan yeni partiler ve kurulma aşamasına gelen partiler..
Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın ardından Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül de parti kuracağını açıkladı.
ORC Araştırma, 8-9 Aralık tarihleri arasında 2 bin 900 katılımcıyla yeni bir anket yaptı.
MUHARREM İNCE YENİ PARTİ KURSA..
Ankete katılanlara; "Muharrem İnce yeni parti kursa oy verir misiniz?" diye soruldu.
Evet cevabını verenlerin oranı yüzde 3,5 oranında kaldı, Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 96,5.
MUHARREM İNCE'YE OY VERİRİM DİYENLERİN ÖNCEKİ SEÇİMDE OY VERDİĞİ PARTİ
Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyenlerin son seçimlerde oy verdiği partiler ise şöyle sıralandı;
CHP'den 1,9 puan
İyi Parti'den 0,6 puan
AK Parti'den 0,1 puan
Diğerlerinden 0,2 puan
Oy kullanmayanlardan 0,7 puan
MUSTAFA SARIGÜL YENİ PARTİ KURARSA..
Ankete katılanlara, "Mustafa Sarıgül yeni parti kursa oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi.
Evet cevabı verenler yüzde 1,1 seviyesinde kaldı. Hayır cevabını verenler ise yüzde 98,9'luk dilimi oluşturdu.
Mustafa Sarıgül'e oy vereceğini söyleyenlerin son seçimlerde oy verdiği partiler ise şöyle sıralandı;
CHP'den 0,5 puan
İyi Parti'den 0,1 puan
Diğerlerinden 0,3 puan
Oy kullanmayanlardan 0,2 puan