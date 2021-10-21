Ordulu Nuriye Nine, Mehmetçikler için çorap ördü

92 yaşındaki Nuriye Ergen, elleriyle ördüğü çorapları Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Mehmetçiklere teslim etti.

Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde yaşayan Nuriye Ergen, havaların soğumasıyla Mehmetçikler için kolları sıvadı.

92 yaşındaki Ergen, vatan uğruna zorlu hava şartlarında görev yapan askerlerimiz için kendi elleriyle yün çorap ördü.

ASKERLERE ULAŞTIRDI

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirilmesi üzerine Ergen’i ziyaret eden ekipler, Nuriye Nine'nin elini öpüp, isteğinin olup olmadığını da sorarak hayır duası aldı.

Mehmetçiklere görevlerinde başarılar dileyen Ergen, çorapları teslim ederek hayırlı vazifeler diledi.

JANDARMA O ANLARI PAYLAŞTI: ELLERİN DERT GÖRMESİN

Jandarma Genel Komutanlığı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda,“Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze. Ordu Ulubey ilçesinde ikamet eden Nuriye Teyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, kahraman Mehmetçiklerimize teslim edilmek üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığı'mız tarafından teslim alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.