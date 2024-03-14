Ordu 2023 yılında 43 bin 974 göç aldı

Kentin kalabalık ve karmaşıklığından bıkan vatandaşlar tersine göçü tercih ediyor.
Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 2023 yılında Ordu’nun nüfus hareketliliği belli oldu.
2023 yılında Ordu’dan diğer illere 29 bin 843 kişi göç ederken, diğer illerden Ordu’ya 43 bin 974 kişi göç etti. Ordu’nun 2023 yılındaki net göç hızı ise binde 18,38 oldu.
En fazla göç İstanbul'dan
Ordu, 2023 yılında en fazla göçü 18 bin 505 kişi ile İstanbul’dan alırken, yine 8 bin 22 kişi ile en fazla göçü İstanbul’a verdi.
İlçeler arasında en fazla göç veren ilçe 24 bin 730 kişi ile Altınordu olurken, Altınordu ilçesini 10 bin 452 kişi ile Fatsa, 7 bin 578 kişi ile de Ünye ilçesi takip etti.
Altınordu ilçesi 15 bin 178 göç aldı
En fazla göç alan ilçelerinden başında gelen 15 bin 178 kişi ile yine Altınordu ilçesi oldu.
Altınordu ilçesini 8 bin 816 kişi ile Fatsa, 8 bin 320 kişi ile de Ünye ilçesi izledi.
Ordu'nun en fazla göç verdiği 10 il
İstanbul - 8 bin 22
Samsun - 3 bin 163
Giresun - bin 984
Ankara - bin 896
Kocaeli - bin 5
Trabzon - 893
İzmir - 781
Tekirdağ - 548
Antalya - 531
Tokat - 523
Ordu'nun en fazla göç aldığı 10 il
İstanbul - 18 bin 505
Samsun - 3 bin 871
Ankara - 2 bin 335
Kocaeli - bin 353
Giresun - bin 321
Tokat - bin 278
Malatya - 874
Tekirdağ - 839
Trabzon - 817
İzmir - 733Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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