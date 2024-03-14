Ordu 2023 yılında 43 bin 974 göç aldı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğün'ün paylaştığı verilere göre Ordu'dan diğer illere 29 bin 843 kişi göç ederken, Ordu'ya 43 bin 974 kişi göçtü. En fazla göç ise İstanbul'dan oldu.

İHA

Kentin kalabalık ve karmaşıklığından bıkan vatandaşlar tersine göçü tercih ediyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 2023 yılında Ordu’nun nüfus hareketliliği belli oldu.

2023 yılında Ordu’dan diğer illere 29 bin 843 kişi göç ederken, diğer illerden Ordu’ya 43 bin 974 kişi göç etti. Ordu’nun 2023 yılındaki net göç hızı ise binde 18,38 oldu.

En fazla göç İstanbul'dan

Ordu, 2023 yılında en fazla göçü 18 bin 505 kişi ile İstanbul’dan alırken, yine 8 bin 22 kişi ile en fazla göçü İstanbul’a verdi.

İlçeler arasında en fazla göç veren ilçe 24 bin 730 kişi ile Altınordu olurken, Altınordu ilçesini 10 bin 452 kişi ile Fatsa, 7 bin 578 kişi ile de Ünye ilçesi takip etti.

Altınordu ilçesi 15 bin 178 göç aldı

En fazla göç alan ilçelerinden başında gelen 15 bin 178 kişi ile yine Altınordu ilçesi oldu.

Altınordu ilçesini 8 bin 816 kişi ile Fatsa, 8 bin 320 kişi ile de Ünye ilçesi izledi.

Ordu'nun en fazla göç verdiği 10 il

İstanbul - 8 bin 22

Samsun - 3 bin 163

Giresun - bin 984

Ankara - bin 896

Kocaeli - bin 5

Trabzon - 893

İzmir - 781

Tekirdağ - 548

Antalya - 531

Tokat - 523

Ordu'nun en fazla göç aldığı 10 il

İstanbul - 18 bin 505

Samsun - 3 bin 871

Ankara - 2 bin 335

Kocaeli - bin 353

Giresun - bin 321

Tokat - bin 278

Malatya - 874

Tekirdağ - 839

Trabzon - 817

İzmir - 733

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)