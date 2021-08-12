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    Ordu-Giresun Havalimanı’nda Almanya’ya uçuşlar yeniden başlıyor

    Koronavirüs nedeniyle geçen seneden beri Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Almanya'ya yapılamayan uçuşlar, 28 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yeniden başlayacak.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 16:39
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    Ordu-Giresun Havalimanı’nda Almanya’ya uçuşlar yeniden başlıyor

    Ordu-Giresun Havalimanı’nda yapılan yurt dışı seferleri, koronavirüs sebebi ile geçen sene iptal edilmişti.

    Seferlerin yeniden başlamasına yönelik oluşan kamuoyu baskısı ile Ordu Valisi Tuncay Sonel, girişimlerde bulundu.

    Vali Sonel, Almanya seferlerinin 28 Ağustos 2021 tarihinden yeniden başlayacağını duyurdu.

    “MÜNİH, FRANKFURT, DÜSSELDORF VE BERLİN UÇUŞLARI OLACAKTIR”

    Sonel, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    “28 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Ordu -Giresun Havaliman’ından yurt dışına Almanya’nın Münih, Frankfurt, Düsseldorf ve Berlin uçuşları olacaktır.”

    Ordu-Giresun Havalimanı’nda Almanya’ya uçuşlar yeniden başlıyor #1

    DESTEK TEŞEKKÜRÜ

    Vali Sonel, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü İlker Aycı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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