Ordu-Giresun Havalimanı'nda onarım çalışması tamamlandı

AA

Ordu sınırları içerisinde yer alan, Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açıldı.

Yıllık 1 milyondan fazla yolcu sayısı ile Türkiye'deki 58 havalimanı içerisinde 16. sırada yer alan ve açıldığı günden bu yana binlerce seferin düzenlendiği havalimanı, sisli ve rüzgarlı havalarda yaşanan uçakların 'pas geçmesi' ile gündeme geldi.

Bir süre havalimanında yaşanan bu aksaklıklar yolcuları mağdur etti. Son olarak 2023 yılının Kasım ayında PAT sahaları onarımı ve apron genişletmesi çalışmaları nedeniyle 10 gün boyunca kapalı kalan havalimanı, 16 Eylül'de bakıma alındı.

UÇAK PARK SAYISI 9'A ÇIKARILDI

Bu süreçte havalimanı PAT saha onarımı ve apron genişletme çalışmaları yapıldı.

Söz konusu çalışmalarda 5 olan uçak park sahası sayısı 9'a çıkarılırken, bir adet olan taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edildi.

SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başladı.

İLK UÇAK İSTANBUL'A İNDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları'na ait uçak saat 19.00'da havalimanına iniş yaptı.

Yolcularını boşaltan uçak, yeniden yolcu alarak aynı havalimanına geri döndü.