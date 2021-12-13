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    Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 11 ayda 677 bini aşkın yolcu uçtu

    Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2021 yılının 11 ayında 677 bini aşkın yolcu taşındı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 16:04
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    Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 11 ayda 677 bini aşkın yolcu uçtu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ordu-Giresun Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre; Ordu-Giresun Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 69 bin 412 oldu.

    5 BİN 325 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Kasım ayında, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 535’e ulaştı. Ayrıca kargo trafiği ise Kasım ayında toplamda 511 ton oldu.

    2021 yılının Ocak-Kasım ayları arasındaki 11 aylık dönemde ise yolcu trafiği 677 bin 947, uçak trafiği 5 bin 325, yük kargo trafiği ise 5 bin 995 ton olarak gerçekleşti.

    Ordu-Giresun Havalimanı ndan 11 ayda 677 bini aşkın yolcu uçtu #1

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