250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesine 8 farklı noktadan ulaşım sağlanacak. Bölgede ihtiyaç duyulan hastanenin 2023 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, hizmete girmeye devam ediyor.

Öte yandan yapımı süren hastanelerde ise çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler sağlıkta devrime imza atarken, bir şehir hastanesi de Ordu'da yükseliyor.

İnşaat çalışmaları yüzde 45 tamamlandı

Bölgede en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.

900 yatak kapasiteli hastanenin kaba inşatı yüzde 45 oranında tamamlandı.

Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatı yüzde 45 tamamlandı ViDEO

2023 yılında hizmete girecek

Yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan hastanenin, önümüzdeki yıl hizmete girmesi hedefleniyor.

Öte yandan hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açma çalışmaları sürdürülüyor.

8 farklı noktadan ulaşım sağlanacak

Tüm çalışmalar bittiğinde ise hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacak.

İHA'nın aktarımına göre; kent sakinleri bölgede böyle geniş çaplı bir hastaneye yıllardır ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaların tamamlandığında insanların artık farklı illerdeki hastanelere gitmeyeceğini belirten vatandaşlar, inşaatın hızlı bir şekilde devam etmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.