Başıboş sokak köpeği sorunu bitmiyor...
Bu defa Ordu'nun Kumru ilçesi Karacalı Mahallesi'nde yaşlı bir kadın, başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Saldırının etkisiyle yere düşen yaşlı kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, koşarak olaya müdahale etti.
Yaşlı kadın hastanelik oldu
Vatandaşların çabasıyla köpekten kurtarılan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olay, bölge sakinlerinde büyük paniğe yol açarken, artan köpek saldırıları vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar, yetkililerden köpek saldırılarının önlenmesi için acil çözüm bekliyor.
O anlar güvenlik kamerasında
Görüntülerde, sokak köpeğinin kadına saldırdığı ve kadının yere düştüğü anlar yer aldı. Vatandaşların müdahalesiyle köpekten kurtarılan kadının panik içinde olduğu ve yerden uzun süre kalkamadığı görüldü.
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