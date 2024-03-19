Ordu'da 100 yaşındaki adamın 'günlük' sevgisi: 72 yıldır yazıyor Ordu'da yaşayan 4 çocuk babası ve 29 torun sahibi 100 yaşındaki Hüseyin Aydoğan, 72 yıldır her gün aksatmadan günlük tutuyor.

İHA

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Boğazcık Mahallesi'nde yaşayan 100 yaşındaki Hüseyin Aydoğan, 1952 yılından bu yana günlük tutuyor.

100 yaşında olmasına rağmen sağlık problemi bulunmayan Gündoğdu, günlük yaptığı işleri düzenli olarak not alıyor, sonrasında ise defterlerini arşivliyor.

“1952 yılından bu yana düzenli olarak yazıyorum”

Günlük yazmaya heves ile başladığını ifade eden Hüseyin Aydoğan, “1952 yılından bu yana günlük yazıyorum, her akşam düzenli olarak yazarım. Gün içerisinde neler yapsam, nerelere gitsem onların hepsini yazıyorum. Çalıştığım işlerden gezdiğim yerle kadar yazıyorum. Buna hevesle başladım ve 72 yıldan bu yana yazıyorum.” diye konuştu.

“Gençliğim gözümün önüne geliyor”

Yazdığı günlükler sayesinde anılarını hatırladığını ve bunun kendisine çok büyük faydası olduğunu söyleyen Aydoğan, “Hayatım gözümün önüne geliyor, gençlik yıllarım, rahmetlik eşimle ile çarşıya gitmelerimiz, alışveriş yapmalarımız yani hepsi gözümün önüne geliyor. Bunları birer yıl olarak deftere yazdım, bundan sonra da yazmaya devam edeceğim inşallah. Şimdi 100 yaşına girdiğim için bundan sonraki yazmam daha iyi olur.” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)