Gülyalı ilçesinde himmet toplantısı sırasında yakalanan şüpheliler dahil, gözaltına alınan toplam 44 FETÖ şüphelisinin 42’si, adliyeye sevk edildi.

Ordu’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün yeni yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

16’sı KHK ile ihraç edilmiş kamu görevlisi olan 43 kişi gözaltına alındı. Sonrasında 1 kişinin daha yakalanması ile sayı 44’e yükseldi.

Yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları ile delillerin toplanması sonucu FETÖ’nün hücrelerinin hala aktif olduğu belirlendi.

YENİ YAPILANMA ÇÖKERTİLDİ

6 ay süren soruşturma sonunda örgütün yeni mütevelli, eğitim ve kadın yapılanması çökertildi.

Gülyalı ilçesinde bir restoranda himmet toplantısı yaparken paralarla yakalanan şüphelilerin yanı sıra sonradan tespit edilen diğer şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin lira, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram civarında altın ile bir adet ruhsatsız silah, 11 adet mermi ve şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

SÜT DAĞITIMI ADI ALTINDA PARA YARDIMI

Bu paraların, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine ‘süt dağıtımı’ adı altında yardım olarak verildiği, ayrıca ev kiralama yolu ile örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği belirlendi.

Ordu’da 42 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi VİDEO



KAÇAN ÜYELERLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Öte yandan şüphelilerin, yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüşmeler yaptıkları da tespit edildi.

42 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Toplamda 44 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında emniyetteki sorguları tamamlanan 42 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.

YAKINLARI ALKIŞ TUTTU

Şüphelilerin yakınları, sevk işlemi olmadan adliye önünde şüphelilere destek için alkış tuttu.

Adliye önündeki şahıslar, “Bravo, sizin bir suçunuz yok yavrum.” gibi ifadeler kullandı.

Öte yandan gözaltında bulunan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.