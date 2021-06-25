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    Ordu'da 56 kişide 'Delta' varyantı görüldü

    Ünye'de bir kadında 'Delta' varyantı görülmesinin ardından, temaslı olduğu belirlenen 56 kişi karantinaya alındı.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 11:33
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    Ordu'da 56 kişide 'Delta' varyantı görüldü

    Ordu'nun Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi’nde bulunan bir sitede oturan Azerbaycan uyruklu bir kadında 'Delta' varyantı tespit edildi.

    Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, temaslı olan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda 56 kişinin temaslı olduğu belirlendi.

    56 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

    Sitenin bazı bloklarındaki daireler izolasyona alınırken, kadının temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanlarıyla birlikte toplam 56 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

    Polis ekipleri siteye gelerek, karantinada olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

    Ordu da 56 kişide Delta varyantı görüldü #1

    Ordu da 56 kişide Delta varyantı görüldü #2

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