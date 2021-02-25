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    Ordu'da 87 yaşındaki Şahinde nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

    Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, ördüğü çorapları Mehmetçik'e hediye etti.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 15:35
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    Ordu'da 87 yaşındaki Şahinde nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

    Ordu'nun Korgan ilçesinde Çitlice Mahallesi'nde ikamet eden 7 çocuk 29 torun sahibi 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, 1 ay önce bir şehit haberinden etkilenerek askerlere hediye etmek amacıyla çorap örmeye başladı.

    87 YAŞINDAKİ TEYZEDEN MEHMETÇİK'E ANLAMLI HEDİYE

    Şahinde ninenin bir ay içerisinde ördüğü ve Ordu Jandarma Komutanlığı’na verdiği 20 çift çorap, sık sık karlı dağlarda operasyonlara çıkan Tunceli-Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklere hediye gönderildi.

    Ordu da 87 yaşındaki Şahinde nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi #1

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