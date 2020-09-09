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    Ordu'da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı zorlaştırdı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 18:59
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 18:59
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    Ordu'da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı zorlaştırdı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

    Şiddetli yağmur sonrası vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri ile doldu.

    BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI

    Yer yer bir metreye kadar yaklaşan su birikintileri insanları tedirgin ederken, bazı iş yerlerini de su bastı.

    Esnaflar, kendi çabalarıyla dükkanlara giren suları çıkartmanın talaşına düşerken, trafikte ise aksamalar meydana geldi.

    Şiddetli yağış sonrası bazı vatandaşlar, tıkanan mazgalları kendi imkanları ile açmaya çalıştı, insanlar cadde ve sokakta yürümekte zorlandı.

    Ordu’da sağanak hayatı felç etti VİDEO

    Ordu da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı zorlaştırdı #1

    Ordu da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı zorlaştırdı #2

    Ordu da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı zorlaştırdı #3

    Ordu da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı zorlaştırdı #4

    Ordu da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı zorlaştırdı #5

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