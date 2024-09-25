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Ordu'da astsubayı şehit eden sürücünün ilk vukuatı değil

Ordu'da astsubayı şehit eden sürücünün ilk vukuatı değil 18 Eylül'de yaşanan acı olayda, 'dur' ihtarına uymayarak kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit eden Adem T.'nin, öncesinde de plakasına yazılmış 22 idari para cezası bulunuyor.