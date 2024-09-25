Son günlerde sicili kabarık şahısların polis ve askerlere yönelik saldırıları gündeme gelmeye devam ediyor...
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs, bir astsubayımızı şehit etmişti.
Sürücü Adem T.'nin suç geçmişine ulaşıldı.
KONTROL NOKTASINDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda, 18 Eylül'de saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, kontrol noktasında görevli ekipler, Adem T. yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu.
Ancak Adem T., ihtara uymayan kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı.
TÜM ÇABAYA RAĞMEN KURTARILAMADI
Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. olay sonrası yaralanırken, yaralılar ihbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayan Çangır, şehit oldu.
SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Tedavisi tamamlanan Adem T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adem T., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Adem T.'nin sicilinde, uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı yer alırken, aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı da plakasına yazılmış 22 idari para cezası bulunuyor.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit eden sürücü Adem T., çıkarıldığı mahkemede 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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