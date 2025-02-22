Ordu'da kardan Atatürk heykeli yapıldı

Haber Merkezi

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Ordu'da da etkisini gösterdi.

Hal böyle olunca vatandaşlar kendilerini dışarı atarak karın keyfini çıkardı.

Kimileri kar topu oynarken kimileri de kardan adamlar yaptı.

KARDAN ATATÜRK YAPTI

Onlardan biri de kar yağışlarında dönem dönem yapılan kardan Atatürk oldu.

Ordu'da bir genç, kar yağışını fırsat bilerek kardan bir Atatürk yaptı.

Genç, paylaştığı kardan Atatürk fotoğrafına, "Varsa daha iyisi o da bizden birisi" yazdı.

İşte o görsel...