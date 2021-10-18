- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ordu'da doğum yapan kadın koronavirüsten öldü
Ordu'da doğum yapan kadın koronavirüsten öldü
8'inci çocuğunu doğurduktan bir gün sonra fenalaşan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Nuran Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 18.10.2021 - 11:23
- Güncelleme : 18.10.2021 - 11:39
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve 8 Ekim'de sekizinci çocuğunu dünyaya getiren Nuran Kaya (40), doğumdan bir gün sonra rahatsızlandı.
Bunun üzerine Kaya'ya koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı.
KORONAYA YENİK DÜŞTÜ
Kaya, özel bir hastanenin koronavirüs polikliniğine sevk edildi. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım servisine kaldırılan Kaya, 15 Ekim'de yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi, memleketi Ağrı’nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.
AŞISIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hamile olduğu için aşı yaptırmadığı belirtilen Kaya'nın dünyaya getirdiği kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.