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İHA

Ordu’nun Ünye ilçesinde camdan kar yağışını seyreden 36 yaşındaki Hüseyin Yaşan isimli vatandaş, evinin önünde bir grup domuz sürüsünü gördü.

Bir süre domuzları seyreden Yaşan, daha sonra "Gel oğlum buraya" diyerek domuzlara seslendi.

DOMUZLARA KAR TOPU ATTI

Evinin balkonundan domuzları bir süre izleyen Yaşan, daha sonra onların yanına inerek kar topu atmaya başladı.

Yaşan’ın ailelerinin de "Hüseyin sana saldırır, gitme" demesi ise ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Yaban domuzları ise bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.